В Сургуте ядовитая гадюка укусила восьмилетнего мальчика в парке

В Сургуте гадюка укусила восьмилетнего мальчика за палец в парке, сообщили Накануне.RU в окружном депздраве.

Из-за расстройства аутистического спектра рассказать родителям о нападении ядовитой змеи ребенок не мог. Опухший палец родители приняли за перелом. Ребенка отвезли в травмпункт, однако диагноз не подтвердился.

"Семью направили в Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства. Оттек нарастал, палец чернел, а за ним и рука. Альберта перевели в реанимацию и связались для консультации с коллегами из детской окружной больницы. Врачи пришли к единому решению — срочная госпитализация в Нижневартовск. Вечером мальчика доставили санавиацией. Совместными усилиями команда врачей вырвала мальчика из рук смерти", - говорится в сообщении.