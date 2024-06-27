Стрелков этапирован в колонию

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков этапирован в колонию. В какую именно, не сообщается.

"По информации, полученной от адвоката, сегодня утром Игоря Стрелкова этапировали в колонию. Информации о том, в какую колонию он был направлен, нет", - написала в своем telegram-канале супруга Стрелкова Мирослава Регинская.

Напомним, в январе Стрелкова приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Он вину не признал. Следствие засекретило дело и судебный процесс. Тем не менее, незадолго до оглашения приговора стало известно, что общественному деятелю вменяют репосты сообщения другого пользователя о якобы существующих проблемах с денежным обеспечением военнослужащих народной милиции ДНР.