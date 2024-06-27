В Китае до смерти избили уральца, работающего дальнобойщиком

В Китае водитель из Бурятии избил до смерти 43-летнего жителя Свердловской области, работающего дальнобойщиком. О трагедии рассказала знакомая семьи, родственникам теперь предстоит собрать 1,5 млн рублей для транспортировки тела обратно в Россию.

Как передают ее слова "КП-Екатеринбург", Андрей Лунегов из Красноуфимска был избит 22 июня, после чего впал в кому. 26 июня мужчина скончался, так и не придя в сознание. Пока известно только то, что уралец заступился за девушек, за что и получил от жителя Бурятии, которого уже задержали и определили в китайскую тюрьму.

Теперь семье предстоит отправиться в посольство, после чего преодолеть еще 1,5 тыс. км за свидетельством о смерти. И это далеко не все. Транспортировка тела из Китая обойдется в 1,5 млн рублей. Сейчас близкие и друзья семьи собирают необходимую сумму.

С супругой погибшего связаться не удалось. У Андрея остался совершеннолетний сын и две несовершеннолетние дочери. В социальных сетях об уральце отзываются как о светлом, отзывчивом, очень хорошем и добром человеке.