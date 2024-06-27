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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Авксентьева – про "Госдуру": "Чаще общайтесь с людьми – вы и не такое услышите"

В Госдуме едкую реплику со стороны Бастрыкина восприняли гораздо острее, чем суть его претензий в адрес депутатов.
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Напомним, на Петербургском юридическом форуме, комментируя отсутствие адекватного миграционного законодательства, председатель Следственного комитета России, обратившись к депутатам, задал риторический вопрос: "Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура".

Адресатом были все депутаты, но перед этим Бастрыкин задал аудитории вопрос – есть ли тут депутаты Госдумы. Оказалось, что есть: это была Сардана Авксентьева.

Позже коллеги стали ее обвинять в робости, мол, не смола поставить Бастрыкина на место за оскорбленных парламентариев.

В итоге спикер Госдумы Вячеслав Володин вступил в прямое противостояние с Бастрыкиным, заявив: "Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ".

При этом Бастрыкин позже, комментируя разразившийся скандал (и открывшуюся неприкосновенность депутатов Госдумы), сказал, что слово "Госдура" прочитал в комментариях на одном из сайтов СМИ, это, мол, порождение того же народа, на который ссылается Володин.

Интересно, что с Бастрыкиным согласна и сама Авксентьева. "Меня спрашивают, не обиделась ли я на Бастрыкина. Поясню: я разделяю его недовольство скоростью принятия Госдумой законов в сфере миграции. Про Госдуру — так люди говорят, он просто процитировал. Поэтому у меня это в отличие от коллег по парламенту удивления не вызывает, чаще общайтесь с людьми и не такое услышите.

Теги: сардана авксентьева, александр бастрыкин, госдума, вячеслав володин


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Развитие сюжета:

Ранее 27.06.2024 16:02 Мск Картаполов: Бастрыкин хотел сказать о ком-то, но поторопился

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Ранее 27.06.2024 11:34 Мск Бастрыкин: "Очень хотелось бы узнать, когда хороший закон примет наша Государственная Дура"

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