Найдено тело третьего погибшего на месте аварии поезда в Коми

Тело третьего погибшего обнаружено на месте крушения пассажирского поезда в Коми. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Shot пишет, что это девочка-подросток, ранее пропавшая без вести. Ее тело обнаружили под десятым вагоном, в котором она ехала, сообщает телеграм-канал. Версия следователей, что ее унесло течением, не подтвердилась.

Ранее на месте крушения поезда обнаружили тела двух мужчин.

Инцидент произошел 26 июня в 18.12 мск на ж/д перегоне Инта-Угольный в Республике Коми. С рельсов сошло девять вагонов. Предварительная причина ЧП — железнодорожную насыпь размыло водой.