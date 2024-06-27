В Губахе многодетные семьи смогут получать деньги вместо земельного участка

В Губахе многодетные семьи смогут получать деньги вместо земельного участка. Решение о выделении 152 тыс. руб. приняли депутаты думы Губахинского округа, сообщает "Ъ-Прикамье".

Право на получение единовременной выплаты получили жители населенных пунктов, которые вошли в состав муниципалитета после объединения Губахинского и Гремячинского округов в 2022 году.

Сегодня в Губахинском округе в очереди на бесплатное предоставление земельных участков стоят 30 многодетных семей. Для них подготовлено 83 участка. Предполагается, что денежная выплата станет альтернативой в случае, если предлагаемые земельные участки не подходят многодетной семье по каким-либо причинам.