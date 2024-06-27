В селе Новая Астрахань ЛНР открыли построенную астраханцами новую медицинскую амбулаторию

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с самого начала шефства над Кременским районом ЛНР регион держит в приоритете помощь отрасли здравоохранения.

Так, астраханские врачи провели в Кременной диспансеризацию детей перед учебным годом 2022-2023. Но, в связи с тем, что Кременная оказалась на линии боевого соприкосновения, новый медпоезд базируется теперь в Новой Астрахани, где по поручению Игоря Бабушкина с нуля построили новую врачебную амбулаторию. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации главы региона Егор Угаров.

Это первая построенная после начала СВО амбулатория в ЛНР с дневным стационаром и стоматологическим кабинетом. Она заменит разрушенную украинскими боевиками поликлинику. Новое лечебное учреждение, оснащённое необходимыми кабинетами и современным оборудованием, позволит охватить медицинской помощью взрослое и детское население Новой Астрахани и ближайших населённых пунктов.

Кроме того, по поручению губернатора Игоря Бабушкина из Астраханской области вместе с министром здравоохранения региона Александром Буркиным сюда приехала бригада медиков в составе двух педиатров, детского хирурга, врача-невролога, акушер-гинеколога, эндокринолога, психиатра и врача УЗИ-диагностики. Они поделятся организаторским и врачебным опытом с луганскими коллегами и проведут приём местного населения в новом медучреждении.

Помощь в восстановлении социальных объектов, пострадавших в ходе боевых действий, Астраханская область оказывает в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного с Кременским районом. Специалисты строят и ремонтируют жилые дома, учреждения культуры, образования, здравоохранения, восстанавливают инженерную инфраструктуру. В этом году астраханские строители планируют привести в порядок 25 зданий в Кременском районе.