Строители в Екатеринбурге продлили закрытие движения по Пушкина до конца июля

В Екатеринбурге продлили закрытие движения транспорта по улице Пушкина. Как сообщает пресс-служба мэрии, строительные работы продлятся до 31 июля.

Напомним, что в районе дома № 2 по улице Первомайской строители "Специализированный Застройщик "УГМК – Застройщик" производят работы по устройству наружных сетей водоотведения по улице Пушкина.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, с чем поможет информационная карта, где содержится вся актуальная информация о дорожных работах и перекрытиях.