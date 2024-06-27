В Подмосковье вагоны электропоезда "Иволга" расцепились на МЦД-3

Вагоны электропоезда "Иволга" расцепились на МЦД-3 в районе станции "Кратово" в Подмосковье. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщили в ЦППК, поезда задерживаются на D3 в Москве из-за остановки состава по техническим причинам. Все пассажиры покинули состав и вышли на платформу. Поезд будет убран вспомогательным локомотивом.

26 июня на ж/д перегоне Инта - Угольный в Республике Коми с рельсов сошло девять вагонов пассажирского поезда. Предварительная причина ЧП — железнодорожную насыпь размыло водой. Ранее на месте крушения поезда обнаружили тела двух мужчин. Ведутся поиски 15-летней девочки. Есть предположение, что школьницу могло унести течением местной реки.