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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Пенсионерка из Нижнего Тагила получит компенсацию от поликлиники, из-за которой ей ампутировали ногу

ГАУЗ Свердловской области "Городская поликлиника № 4 г. Нижний Тагил" выплатит местной пенсионерке компенсацию морального вреда. Женщина травмировалась у стен учреждения, из-за чего ей пришлось ампутировать ногу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 21 ноября 2022 года. Из-за некачественной уборки территории медучреждения, и необработанной противогололедными материалами дороги, пенсионерка поскользнулась и травмировала левую ногу.

Травма оказалась тяжелой, из-за чего 79-летней женщине пришлось ампутировать левую ногу выше бедра, после чего ей установили I группу инвалидности. До сих пор пострадавшая не может нормально передвигаться, привязана к коляске. Обычная жизнь резко изменилась и она все еще испытывает сильные боли в ноге.

Прокуратура направила в Тагилстроевскийрайонный суд Нижнего Тагила исковое заявление с требованием взыскать с ГАУЗ Свердловской области "Городская поликлиника № 4 г. Нижний Тагил" компенсации причиненного морального вреда. Суд встал на сторону пострадавшей и удовлетворил требования в полном объеме. С медучреждения в пользу пенсионерки взыскано 800 тыс. рублей.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Теги: Нижний Тагил, прокуратура, компенсация, поликлиника, ампутация


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