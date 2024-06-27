ВС РФ ударили по аэродромам, где ВСУ планируют разместить западные самолеты

Российские военные ударили по аэродромам, где ВСУ планируют разместить западные самолеты, сообщает Минобороны РФ.

"Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования, аэробаллистической гиперзвуковой ракетой "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре Украины, планируемой для размещения самолетов западных стран", — говорится в сводке ведомства.

Ранее издание The Guardian писало, что самолеты F-16, предназначающиеся Украине, планируют забросить на Харьковское направление.

В Киеве заявляли, что часть истребителей F-16, которые Украина ожидает получить от западных стран, собираются разместить за пределами украинской территории. Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов сообщил, что истребители F-16 и аэродромы их базирования за пределами Украины станут законной целью для российских военных, если будут участвовать в боевых вылетах.