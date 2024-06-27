Свердловчанке пришлось через прокуратуру добиваться региональной выплаты после смерти мужа на СВО

Прокуратура вмешалась в дело свердловской семьи, которой так и не произвели региональную выплату после смерти родственника на СВО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в 2023 году супруг заявительницы погиб при прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции. Однако членам его семьи до сих пор не назначили единовременную региональную выплату. Действовать пришлось прокуратуре, которая направила в суд исковое заявление к территориальному подразделению регионального министерства соцполитики о назначении соответствующей меры социальной поддержки.

Суд требования удовлетворил, взыскав региональную единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.