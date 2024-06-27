27 Июня 2024
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Политика Ивановская область
Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

Ивановская областная Дума инициирует усиление контроля за сохранением водных биоресурсов 

Ивановская областная Дума выступила с федеральной законодательной инициативой.

Депутаты предлагают внести изменения в статью 43.2. Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Соответствующее постановление принято на заседании регионального парламента 27 июня.

Как сообщила председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева, законопроект предварительно направлялся в Комиссию Совета законодателей России по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии. Комиссия его одобрила и рекомендовала внести в Государственную Думу.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

Проектом закона предлагается проводить государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в режиме постоянного рейда. Постоянный рейд предполагает, что инспекторы Росрыболовства могут постоянно находиться в местах контроля и перемещаться по определенной акватории в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства. В рамках постоянного рейда они имеют право проводить осмотр, досмотр, опрос, инструментальное обследование, требовать предъявление документов. При этом контролируемые лица обязаны по требованию инспектора остановиться, обеспечить беспрепятственный доступ к транспортным средствам или иным производственным объектам, предоставить для ознакомления документы, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в транспортном средстве, на ином производственном объекте или у контролируемого лица.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

Законопроект разработан Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской области. Как пояснили в ведомстве, в настоящее время федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий. Внеплановые контрольные мероприятия, предполагающие взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только по согласованию с органами прокуратуры, что предполагает существенные временные затраты. Проведение контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами не требует согласования с органами прокуратуры, но тогда лицо, совершившее правонарушение, нельзя привлечь к административной ответственности.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной думы

По мнению депутатов Ивановской областной Думы, законопроект расширяет возможности для проведения контрольных мероприятий в сфере рыболовства и охраны окружающей среды. В случае его принятия закон будет способствовать пресечению браконьерства и сохранению водных биологических ресурсов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Теги: ивановская областная дума, биологические ресурсы, постоянный рейд, федеральная инициатива


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