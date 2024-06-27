Андрей Трубецкой: В 2024 году в Сургутском районе на поддержку сельхозпредприятий направят 300 млн рублей

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил о том, что на поддержку местных сельхозпредприятий в этом году направлено более 300 млн рублей.

На предоставление финансовой поддержки с фермерами и товаропроизводителями было заключено 32 соглашения. Субсидии предприятиям АПК Сургутского района предоставляют в рамках муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса".

"За пять месяцев аграриям выплатили более 30% от годового объема субсидий, который на 2024 г. составляет почти 310 млн руб. Из общей суммы в 102,9 млн на развитие животноводства направили 93,7 млн руб., на поддержку рыбной отрасли – 9,2 млн рублей. Наши хозяйственники меньше чем за полгода произвели: 450 т молока, 3 тыс. 229 т мяса, 1 млн 764 тыс. яиц и 369 т рыбы. За пять лет – 10 тыс. 925 т молока, 41 тыс. 252 т мяса, 34 млн 722 тыс. яиц и 3 тыс. 172 т рыбной продукции", - сообщил в своем телеграмм-канале Андрей Трубецкой.

Напомним, основным поставщиком сельхозпродукции в районе является ООО "Обь-регион".

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой отметил, что предприятие производит 84% мяса от общего объема продукции в муниципалитете и 65% - Югры. А в натуральном выражении – 6,5 тысяч тонн мяса птицы.