Врачи оценивают состояние пострадавших в ЧП в Соликамске как тяжелое

Пострадавшие во время ЧП в шахте Соликамска на сегодняшний день находятся в ожоговом отделении ГКБ им. С.Н. Гринберга, куда они были госпитализированы вчера вечером, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Обоим пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, в том числе оперативная. Специалисты оценивают состояние пациентов как тяжелое, продолжают интенсивную терапию.

Напомним, ночью на 26 июня 2024 года в шахте одного из предприятий, расположенного в городе Соликамске Пермского края, в ходе производства горных работ произошло воспламенение газа, в результате чего двое сотрудников предприятия получили травмы в виде термических ожогов.

Возбуждено уголовное дело.