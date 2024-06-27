В Грузии утвержден запрет пропаганды ЛГБТ*

В Грузии парламент утвердил в первом чтении запрет пропаганды ЛГБТ*.

Основной законопроект поддержали 78 депутатов при кворуме в 50 голосов. Основная часть оппозиции в рассмотрении законопроекта и голосовании не участвовала, бойкотировав заседание, пишет ТАСС.

Ранее правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" внесла в парламент пакет законопроектов о запрете пропаганды половых извращений в любой форме, заявил генсек партии и бывший футболист киевского "Динамо" Каха Каладзе. Пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" состоит из одного основного законопроекта и 18 вытекающих. Они подразумевают запрет ЛГБТ*-пропаганды, "браков" содомитов, "смены пола", инцеста, трансгендерства и т.п., что на Западе считается самым прогрессивным.

* признано в РФ экстремистским движением и запрещено