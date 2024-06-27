Песков согласился с мнением Кадырова о террористах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести в отношении семей террористов.

"Ни у кого не вызывает сомнения, что борьба с террористами должна быть непримиримой и максимально жесткой", — заявил представитель Кремля. Его слова приводит ТАСС.

Песков уточнил, что Кадыров говорил о тех, "кто попустительствует терроризму, кто так или иначе, прямо или косвенно вовлечен в террористическую деятельность".

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о возможности применения кровной мести в отношении семей террористов. Заявление он сделал на совещании с руководителями силовых ведомств республики в связи с терактом в Дагестане. "Нельзя посягать на жизнь, надо понимать, что в таком случае будет кровная месть. Ответы, что "я не знал", не принимаются", — отметил глава ЧР.