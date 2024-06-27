В России нежелание иметь детей признают экстремизмом

Министерство юстиции России разрабатывает законопроект о признании нежелания иметь детей экстремизмом. Об этом на Петербургском юридическом форуме заявил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов.

"Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать, экстремистской направленности, сегодня много", - заявил чиновник.

Он не сообщил, будут ли власти выплачивать "девушкам, особенно молодым" ипотеку или обеспечивать содержание детей или же их сразу будут отправлять в колонию.

Напомним, сегодня публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также Вуколов пообещал закрепить в толковом словаре русского языка понятие "традиционные ценности". Примечательно, что опросы населения показывают, что единого мнения о том, что такое "традиционные ценности", у россиян нет, но, видимо, им об этом скоро расскажут.