Экс-кандидат в президенты России предложил отменить пошлину за заключение брака

Депутат Госдумы от "Новых людей" Вячеслав Даванков предложил отменить пошлину за заключение брака.

Даванков считает, что, хотя пошлина за регистрацию брака не является существенным финансовым обременением, ее отмена "будет являться значимым символическим фактором для общества о важности и поддержке института брака". Эту и другие идеи он изложил в обращении к министру финансов Антону Силуанову, которое есть в распоряжении ТАСС.

Ранее стало известно, что в России госпошлину за развод предложили увеличить с 2025 г. с 650 до 5 тыс. руб. Это следует из предложений Минфина в проект поправок к налоговому законопроекту, принятому в первом чтении Госдумой 20 июня. Речь идет о случаях, когда супруги без общих несовершеннолетних детей разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд. Пошлину за заключение брака предложено оставить на уровне 350 руб.

Министерство также предложило увеличить с 1600 до 5000 руб. пошлину за регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени. За выдачу аттестата, свидетельства, либо иного документа, подтверждающего уровень квалификации, или его дубликата в связи с утерей пошлина может вырасти на 700 руб. – с 1,3 до 2 тыс. руб.