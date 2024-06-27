Астраханцы отправили бойцам дивизиона "Лотос" очередную партию гуманитарной помощи

"Отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону спецоперации" , - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Наши бойцы из реактивного дивизиона «Лотос» меняют дислокацию, сейчас им необходимо полностью обустроить блиндажи. Помогаем землякам", - отметил губернатор.

Астраханцы передали военнослужащим мотоциклы, стройматериалы, продукты, генераторы, средства связи и многое другое.

"В летнее время парни очень нуждаются в питьевой воде, маскировочных сетях. Гуманитарный конвой на передовую будем отправлять каждые 10 дней", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Он поблагодарил земляков за неравнодушие: "Спасибо каждому, кто принимает активное участие в этой миссии: предпринимателям, депутатам, духовенству, волонтерам и всем, кто оказывает помощь и поддержку нашим военнослужащим. Вместе мы сила, способная преодолеть любые вызовы!"