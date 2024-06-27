В Госдуме просят установить нормальную оплату за ЕГЭ

Первый заместитель председателя комитета ГД по просвещению Яна Лантратова предложила установить минимальную стоимость часа работы на ЕГЭ на уровне 500 рублей. С таким предложением она обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову.

Ранее стало известно о жалких доплатах учителям за ЕГЭ. Так, в Алтайском крае учителям за организацию и проведение ЕГЭ и ОГЭ платят 50–100 руб. за день работы. Еще в 48 регионах - до 500 рублей. Об этом говорят данные мониторинга профсоюза "Учитель".

Лантратова приводит такие данные. В Алтайском крае платят по 60 рублей в день, в Адыгее - 40. То есть учителей используют как бесплатную рабсилу. При этом в Москве платят по 300 рублей за час работы.

