"Это позор для генерала": депутаты хотят вызвать Бастрыкина "на ковер" после слов о "Государственной Дуре"

В Госдуме возмутились поведением главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. На Петербургском юридическом форуме, во время обсуждения миграционной политики глава СКР обратился к депутату нижней палаты парламента и спросил, когда уже "Государственная Дура" примет какой-нибудь хороший закон.

"То, что депутат стушевалась и не ответила, как следовало бы народному избраннику на хамство - это плохо, но лечится. А вот для генерала Бастрыкина - это позор. <…> Вместо того, чтобы хамить, хорошо бы Бастрыкину самому прийти на Охотный ряд и высказать свои предложения. Если нет такого желания, то парламент имеет власть вызвать его по закону, что, надеюсь, будет оперативно сделано", - написал в своем Telegram-канале член комитета Госдумы по информполитике Евгений Попов.

Он добавило, что миграция – "больная и чувствительная тема, которой не только Дума, а все органы власти озабочены не меньше, чем СВО". Попов добавил, что десяток законопроектов по миграционной тематике "прямо сейчас на столе".

Примечательно, что та самая народная избранница, на которую за весь парламент обрушил критику Бастрыкин, - Сардана Авксентьева из "Новых людей" – вовсе не в обиде, но ее поразила жесткость позиции СКР по мигрантам. Она добавила, что ее фракция тоже внесла несколько законопроектов в этой сфере.

"Лично ко мне Бастрыкин обратился с просьбой, чтобы Госдума приняла необходимые законы в сфере миграционной политики. Услышали, берем в работу", - написала Авксентьева.