Социальным предпринимателям Астрахани рассказали об инструментах повышения эффективности бизнеса

По инициативе центра инноваций социальной сферы Астраханской области состоялся тренинг «Инструменты для повышения эффективности в бизнесе». Мероприятие проводила сертифицированный тренер и практикующий бизнес-консультант Ольга Москаленко специально для социальных предпринимателей региона.

В рамках встречи участники рассмотрели современные направления и инструменты в развитии бизнеса с акцентом на его социальную направленность. Предприниматели рассмотрели понятие спиральной динамики и формулу позитивных перемен, благодаря чему смогли самостоятельно определить, на каком уровне находится в настоящее время их бизнес, и какие подходы к стратегии сейчас для него актуальны.

Провели PEST-анализ в маркетинге, благодаря которому каждый собственник бизнеса может досконально изучить внешнюю среду и принять обоснованное решение по развитию своего дела.

«Центр инноваций социальной сферы проводит опросы среди участников реестра соцпредприятий для выявления наиболее интересующих их тематик мероприятий. Данное мероприятие набрало большое количество откликов. Совсем скоро будут анонсированы новые не менее интересные нашим предпринимателям тренинги», — прокомментировала Александра Перепеченова, руководитель ЦИСС (экосистема «Мой бизнес»).

Работа центра «Мой бизнес» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ.