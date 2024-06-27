Хватит нюхать! Детям запретят продавать зажигалки и газовые баллончики

Депутат "Единой России" внесли в Госдуму законопроект о запрете продажи несовершеннолетним товаров со сжиженным газом, включая зажигалки.

В пояснительной записке говорится, что в подростковой среде распространяется такое опасное явление, как вдыхание углеводородных сжиженных газов, входящих в состав ряда хозтоваров. Это может приводить даже к смерти. С 2016 года от этого пострадали 844 несовершеннолетних, погибли - 817.

На региональном уровне проблема не решается, а так как законодательные акты в различных субъектах РФ имеют различный предмет правового регулирования, то назрела необходимость решения данного вопрос на федеральном уровне.

Законопроект вводит запрет на продажу таких товаров несовершеннолетним, в том числе дистанционным способом.