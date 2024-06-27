Песков не стал комментировать сообщения об отправке инженерных войск КНДР в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе сообщений об отправке инженерных войск из КНДР в Донецк и Луганск.

"Нет, я не знаю, о чем идет речь", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном. Глава государства уточнил, что Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом.