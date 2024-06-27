Нефтепроводчики провели плановое пожарное учение на Ямале

"Транснефть – Сибирь" провело плановое пожарно-тактическое учение по ликвидации условного пожара в резервуарном парке в Ямало-Ненецком автономном округе. Тренировка проведена совместно с личным составом отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы - Губкинский филиал - ФГБУ "Управление ДП ФПС ГПС №3", сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть - Сибирь".

Плановое пожарно-тактическое учение проводится с целью отработки действий личного состава при проведении боевого развертывания, взаимодействия пожарной охраны с администрацией и службами производственного объекта.

По легенде учений в результате удара молнии в крышу резервуара произошел условный взрыв паровоздушной смеси внутри емкости. Отдельные фрагменты верхней части сооружения отбросило в обвалование резервуара, понтон (перекос) затоплен, произошло воспламенение "нефти" на поверхности сооружения по всей площади зеркала. Система автоматического пожаротушения в штатном режиме не сработала. Система охлаждения горящего резервуара разрушена.

Были приняты меры по "перекрытию" задвижек на нефтепроводе, "отключению" электроэнергии. Оперативно была организована работа добровольной пожарной дружины производственного объекта до прибытия подразделения Федеральной противопожарной службы.

По 3-му рангу "пожара" на место прибыл личный состав отряда Федеральной противопожарной службы. Была произведена установка основной и специальной техники. С помощью пожарного пеноподъемника проведена условная пенная атака в слой нефти и на поверхность резервуара. Также были отработаны схемы по охлаждению стенок "горящего" резервуара переносными лафетными стволами, защите дыхательной арматуры на соседних емкостях и охлаждению стенок с помощью стационарной системы водяного охлаждения.

Условный пожар был локализован, а затем ликвидирован в кратчайшие сроки. Поставленные задачи были успешно реализованы. Личным составом отряда Федеральной противопожарной службы и добровольной пожарной дружиной объекта отработано взаимодействие, навыки и знания в условиях, приближенных к реальным. В тренировке было задействовано 11 единиц основной и специальной пожарной техники, 39 человек личного состава пожарной охраны МЧС России и 8 работников добровольной пожарной дружины ЛПДС "Пур-Пе".

Наблюдатели отметили высокий уровень готовности подразделений к ведению действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, слаженность и оперативность действий участников тренировочного мероприятия. Тренировки с персоналом подразделений и служб "Транснефть – Сибирь" являются одной из приоритетных задач в области обеспечения пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах предприятия.