В астраханском центре «Мой бизнес» формируют реестр социальных предприятий

Работа комиссии проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Комиссия, которая принимает решение о признании субъекта МСП социальным предприятием, проводится несколько раз в год при участии министерства экономического развития Астраханской области. Этот статус дает право на получения широкого сектора бесплатных государственных услуг, а также гранта до 500 тысяч рублей.

Комиссию возглавила министр экономического развития Элина Полянская.

Всего на 2024 год участниками реестра являются 154 соцпредприятия, из них 128 предприятий ведут деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем общества, 8 — производят товары или услуги для незащищенных слоев населения и 18 — трудоустроили граждан незащищенных категорий. В рамках этой комиссии реестр пополнился 33 социальными предприятиями, среди которых есть и образовательные услуги, модельная школа, и психологические консультации, и школа самбо, и даже паромная переправа в Икрянинском районе.

Эксперты рассматривали каждую заявку отдельно, анализируя достоверность предоставленных данных. Все заявители проверяются на соответствие критериям. Например, две заявки в этот раз были отклонены — за несоблюдение условий и недостоверность представленных данных.

«Прием заявлений на вступление в реестр соцпредприятий ведется в течение всего календарного года. Для членов реестра доступен большой перечень государственной поддержки — как различные маркетинговые инструменты, так и грантовая поддержка. Поэтому ждём всех желающих получить господдержку в стенах центра «Мой бизнес», — прокомментировала Александра Перепеченова, руководитель центра инноваций социальной сферы.

Работа центра «Мой бизнес» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ.