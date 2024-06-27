Астраханским предпринимателям стало проще получить льготные займы Фонда поддержки МСП

Генеральный директор Астраханского фонда поддержки МСП Ирина Азарова сообщила, что фонд предоставляет займы по льготным процентным ставкам для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых.

Причем, сейчас бизнесу стало проще получить займ от фонда. Так как появилась возможность оформить займ в режиме онлайн через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на платформе МСП.РФ.

Стоит напомнить, что в астраханском фонде действуют 19 программ финансирования по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Вопросы по условиям получения льготного финансирования фонда можно задать по телефону: 8 (8512) 48-48-50. Либо уточнить на сайте фонда: www.30fond.ru.

Также астраханские предприниматели могут получить личную консультацию специалистов по адресу: город Астрахань, улица Ульяновых, 10.