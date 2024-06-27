Строители на месяц перекроют движение по улице Военного Флота в Екатеринбурге

Строители "Специализированный застройщик "Московский квартал-1" на месяц перекроют движение по улице Военного Флота. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 23 июля по 23 августа на участке от дома №11 "а" до улицы Печатников будут проводиться работы по строительству газопровода. Схема движения общественного транспорта не изменится, а вот автотранспорту придется объезжать участок по близлежащим улицам: Амундсена – Плотникова – Тельмана – Печатников. Строители установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, с чем поможет информационная карта, где содержится вся актуальная информация о дорожных работах и перекрытиях.