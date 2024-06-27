Подмосковный детский омбудсмен заявила об 11 ложных доносах на семьи из 12 заявлений

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова сообщила, что за неделю ей поступили 12 обращений. И только по одному комиссией по делам несовершеннолетних было принято решение поставить семью на социальный патронат.

"Все другие жалобы связаны с конфликтами с соседями и попытками насолить друг другу", - написала она.

Так, из Электростали донесли, что мать девочки занимается проституцией. После вмешательства полиции заявительница призналась, что оклеветала их со злобы: их собака испортила цветы на клумбе.

"Прошу вас, не надо вовлекать органы системы профилактики в выяснение отношений с неудобными вам соседями", - призвала Мишонова.

Недавно депутат Госдумы Ирина Филатова заявила, что 95% доносов на семьи являются ложными. Это официальная статистика, которая была получена в прошлому году. Запрос делался в правоохранительные и судебные органы.