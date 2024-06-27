Новосибирская делегация во главе с Андреем Травниковым работает на XI Форуме регионов России и Белоруссии

Делегация Новосибирской области во главе с Губернатором Андреем Травниковым начала работу на XI Форуме регионов России и Белоруссии. В составе делегации также – Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, Сенатор Российской Федерации Владимир Городецкий, заместитель Председателя Законодательного Собрания региона Майис Мамедов, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

Сегодня Андрей Травников принимает участие в работе секции «Развитие межрегионального сотрудничества как важнейшее направление обеспечения поступательного развития Союзного государства». Секция работает в Полоцком государственном университете имени Евфросинии Полоцкой.

В пятницу, 28 июня, Губернатор Андрей Травников примет участие во встрече Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации, а также в пленарном заседании XI Форума регионов двух стран.

Запланировано и подписание Плана мероприятий на 2024-2026 годы по реализации Соглашения между Правительством Новосибирской области (Российская Федерация) и Могилёвским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной отраслях.

Форум проходит в городах Витебск, Полоцк и Новополоцк.