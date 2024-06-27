Целью атаки БПЛА на Тверскую область был Редкинский опытный завод

Беспилотники атаковали "Редкинский опытный завод" в Тверской области, сообщает правительство региона.

"Над поселком Редкино было две атаки беспилотников, прогремело несколько громких хлопков, летал наш вертолет. Беспилотники атаковали "Редкинский опытный завод", - говорится в Telegram-канале облправительства.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что над российскими регионами минувшей ночью сбиты шесть беспилотников, четыре из них - над Тверской областью.