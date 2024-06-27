«Секреты Эллинга» раскроют астраханцам в рамках пешеходных экскурсий проекта Free Walking Tours

Проект Free Walking Tours реализуется Астраханским туристско-информационным центром по инициативе министерства экономического развития Астраханской области и при поддержке регионального турсообщества.

Первая экскурсия в рамках проекта состоится 28 июня в 18.00. Участие в пешеходной экскурсии бесплатное. Предварительная запись не требуется. Сбор экскурсантов состоится на площади Ленина у фонтана «Волга».

Проект Free Walking Tours позволит продемонстрировать туристам и местным жителям уникальный историко-культурный потенциал города Астрахани, узнать о нем большое количество интересных фактов и увидеть множество достопримечательностей.

Формирование группы экскурсантов происходит непосредственно на месте начала маршрута. Подробности о проведении экскурсии можно уточнить в по телефону: 8 (8512) 51-01-16.