27 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

"Новые люди" требуют ввести наказание за "нравственные страдания"

В сети появился предварительный текст законопроекта, который требуют "Новые люди", о навязчивом преследовании (сталкинге). Накануне фракция провела в Госдуме круглый стол на эту тему, соединяя ее с "семейным насилием". По мнению "новых людей", это две стороны одной проблемы.

Однако текст законопроекта имеет вопиющие дефекты, считают многие юристы. Так, в Уголовный кодекс предлагается ввести новую статью 137.1 "Навязчивое преследование", согласное которой систематическое преследования или нежелательное вторжение в частную жизнь другого лица с использованием различных средств коммуникации или посредством физического присутствия, совершенные после привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение года, наказывается штрафом, принудительными работами или тюрьмой. При этом под систематическим преследованием следует понимать "умышленное неоднократное слежение за лицом и/или ожидание его в определенных местах, причинившее лицу нравственные страдания", после получение предупреждения о необходимости это прекратить.

Как было сказано на круглом столе, все эти нормы уже есть в законодательстве. Юрист Анна Швабаэур записала видеообращение, в котором заявила, что мероприятие было организовано только для "своих", представителей родительских организаций не допустили, хотя они были в списках, никакого обсуждения не было, а была одна реклама законопроекта. Поэтому она вынуждена доносить их позицию иным способом.

Она указала, что делается попытка узаконить наказание за деяния, которые никак конкретно не определяются, но вводится презумпция вины по заявлению женщины. И ее субъективного мнения достаточно, чтобы лишить мужа, сожителя или другого человека его конституционных прав - на доступ к жилищу, к детям и т.д. Это создаст механизм, например, для захвата собственности.

Еще одна особенность - наказывать тех, кто "может потенциально представлять угрозу здоровью". Но под это можно подвести любого человека. Что это за границы потенциальности, неизвестно, недоумевает Швабауэр. Страдания насильственными действиями запрещены статьей 117 УК РФ. Что такое "нравственные страдания", непонятно. Под это тоже можно подвести что угодно. Адвокат Федор Трусов также указывал на неопределенность предлагаемых норм.

Швабауэр привела цифры, что в 2023 году из всех тяжких и особо тяжких преступлений только 0,7% были совершены в бытовой сфере.

Теги: преследование, сталкинг


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