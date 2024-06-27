В Екатеринбурге суд потребовал остановить строительство скандальной 32-этажной высотки на Советской

Работы по возведению 32-этажного жилого дома на Советской, 19б в Екатеринбурге должный быть приостановлены. Такое решение вынес Арбитражный суд Свердловской области.

Ранее прокуратура обратилась в суд, намереваясь расторгнуть договор купли-продажи земельного участка компании "Астон", которая и решила возвести высотку. Ведомство настаивает, что имело место нарушение требований федерального законодательства в части договора аренды участка. При этом застройщик уверен, что зонирование предполагало жилую застройку и даже получил разрешение на строительство от мэрии.

Вот только прокуратура не единственная, кому не нравятся действия девелопера. Местные жители взбунтовались, ведь изначально, по их словам, застройщик обещал провести реконструкцию нового спортклуба. Однако уже вскоре стало ясно, что речь идет о высотке в 32 этажа. Мало того, что здание будет в разы выше окружающих его домов, так и, вероятно, может потребовать подключения к уже имеющимся коммуникациям, что создаст лишнюю нагрузку. Возникнут и проблемы с автомобилями, владельцы которых не захотят покупать место на подземной парковке.

Решение об остановке строительства не означает, что высотке не быть. Пока что оно принято на время рассмотрения судом иска прокуратуры. Если же суд встанет на сторону застройщика, тот продолжит работы.