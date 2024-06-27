Армения готова в течение месяца подписать мирный договор с Азербайджаном

Армения готова за месяц доработать окончательный текст мирного соглашения с Азербайджаном и потом подписать его.

При этом в Ереване ожидают ответной положительной реакции из Баку, приводит ТАСС слова министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Напомним, Азербайджан рассчитывал на заключение мирного договора с Арменией до конца 2023 г. Аналогичное мнение – о заключении мирного договора до конца 2023-го – выражал и Пашинян.