Названы отрасли экономики, в которых задействовано больше всего мигрантов

Чаще всего трудовые мигранты-иностранцы в России сейчас работают в платформенном бизнесе (доставка, такси-агрегаторы и т.д.), ЖКХ и розничной торговле, на третьем месте – строительная отрасль, считает член президиума правления "Опоры России" Сергей Нуждин.

Он призвал государство разделять добросовестный бизнес, который регистрирует привлеченных мигрантов, и нелегалов; разделять МСП и крупный бизнес, который привлекает мигрантов "десятками тысяч", а также учитывать, что законодательство сейчас таково, что работодатель без подкованного кадровика, как бы ни старался соблюсти законы, "точно допустит нарушение при найме иностранных работников".

Также Нуждин не верит в то, что можно в один момент отказаться от мигрантов, привлекая на их места коренных россиян, живущих в местах с дефицитом вакансий. "Надо лет 15 назад было начинать заниматься популяризацией трудовых профессий и учебы в колледжах", - заявил Нуждин на предложение главы СКР Александра Бастрыкина завести в Петербург спивающихся от безработицы мужиков из Псковской области (откуда он сам родом).

Нуждин рассказал, что в период пандемии бизнес вынуждено пошел на этот эксперимент – по активизации внутренней миграции. "Позвали людей в Самарской области на кирпичный завод. Приходили, говорили: "Ой, тяжело!". Приходили – уходили", - сказал эксперт. Он добавил, что зарплату при этом на заводе предлагали выше, чем мигрантам.