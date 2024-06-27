Нефтегаз для Родины: 1965 - Самотлор и Губкинское, 1966 - Уренгойское и Каркатеевское месторождения

Открытием Самотлорского и Губкинского месторождений ознаменован 1965 год в истории Тюменского региона.

В Нижневартовском краеведческом музее имени Шуваева хранится историческое сообщение: 29 мая 1965 года начальник Тюменского геологического управления Эрвье получил радиограмму: "На скважине Р-1 Самотлора получен нефтяной фонтан. Скважина на отработке. Визуальный дебит более 300 кубометров в сутки". 22 июня 1965 года на Р-1 Самотлора получен фонтан безводной нефти суточным дебетом более 1 тыс. кубометров. Началом эксплуатации месторождения принято считать 1969 год.

Скважину Р-1 - открывательницу Самотлора - испытывала бригада Петра Безродного.

А 27 мая 1965 года на Ямале, в Пуровском районе, открыто нефтегазоконденсатное месторождение, названное в честь создателя школы нефтяной геологии, академика Ивана Губкина. Открытию этого месторождения предшествовала крупнейшая в истории нефтегазовой геологоразведки авария. В ночь с 10 на 11 февраля 1965 года на скважине Р-101 случился выброс газа. Утром 11 февраля произошло воспламенение фонтана газа, вся буровая была объята пламенем. Через 10-15 минут образовался кратер, в котором исчезли буровая установка, каротажная машина, цементировочный агрегат и другое оборудование. На ликвидацию фонтана ушло более полугода.

Параллельно с ликвидацией фонтана бригада Григорьева пробурила оценочную скважину, на которой 27 мая 1965 года и был получен газовый фонтан с предварительным дебитом в два миллиона кубометров газа в сутки. Напомним, разработка Губкинского месторождения стала возможной в 1999 году.

А в 1966 году в Тюменской области в экстремальных условиях Крайнего Севера открыли Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение – на тот момент крупнейшее в мире.

Бригадир бурильщиков Владимир Полупанов вспоминал: "Очень трудно бурили скважину Р-2 на новом месторождении, не зная о нем почти ничего и не рассчитывая на помощь. Все зависело от нас самих. Всё постигали на ходу: к примеру, пробурить вечную мерзлоту оказалось не так-то просто, с ней столкнулись впервые и преодолели этот барьер. Потом уже научились проходить мерзлые слои, а в первый раз пришлось немало поломать голову".



Полученный при испытаниях мощнейший фонтан с дебитом около 7 млн кубометров газа в сутки снял все вопросы. Первая детальная разведка структуры подтвердила, что открыто уникальное как по площади, так и по своему геологическому строению месторождение углеводородов.

"Сейчас месторождение – третье в мире по величине газовых запасов. В очередной раз восхищаюсь силой духа и непрерывным стремлением к цели людей, покорявших Север и заложивших основу топливно-энергетического комплекса Западной Сибири", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В феврале 1966 года было открыто Каркатеевское месторождение нефти. Скважину бурила бригада Дмитрия Зверева, испытывала бригада Виктора Бондаренко.

22 августа 1966 года создали главное Тюменское производственное геологическое управление ("Главтюменьгеология"). Для обеспечения квалифицированными кадрами экспедиций и буровых бригад в Сургуте начала работу школа подготовки рабочих кадров, которую прошла значительная часть инженерно-технических сотрудников и рабочих основного производства.

И также в 1966 году по решению Министерства транспортного строительства СССР в Тюмень передислоцировано управление строительства "Абаканстройпуть", которое впоследствии было переименовано в "Тюменьстройпуть". Строительство железной дороги на Север шло в тяжелейших условиях, среди болот, тайги и вечной мерзлоты. Отметим, что сегодня развитие пропускных способностей железнодорожного направления Тобольск – Сургут – Коротчаево является важнейшим инфраструктурным проектом ОАО "РЖД".