27 Июня 2024
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Тюменской области 80 лет Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Нефтегаз для Родины: 1965 - Самотлор и Губкинское, 1966 - Уренгойское и Каркатеевское месторождения

Открытием Самотлорского и Губкинского месторождений ознаменован 1965 год в истории Тюменского региона.

В Нижневартовском краеведческом музее имени Шуваева хранится историческое сообщение: 29 мая 1965 года начальник Тюменского геологического управления Эрвье получил радиограмму: "На скважине Р-1 Самотлора получен нефтяной фонтан. Скважина на отработке. Визуальный дебит более 300 кубометров в сутки". 22 июня 1965 года на Р-1 Самотлора получен фонтан безводной нефти суточным дебетом более 1 тыс. кубометров. Началом эксплуатации месторождения принято считать 1969 год.

Памятник покорителям Самотлора в Нижневартовске(2019)|Фото: Накануне.RU

Скважину Р-1 - открывательницу Самотлора - испытывала бригада Петра Безродного.

А 27 мая 1965 года на Ямале, в Пуровском районе, открыто нефтегазоконденсатное месторождение, названное в честь создателя школы нефтяной геологии, академика Ивана Губкина. Открытию этого месторождения предшествовала крупнейшая в истории нефтегазовой геологоразведки авария. В ночь с 10 на 11 февраля 1965 года на скважине Р-101 случился выброс газа. Утром 11 февраля произошло воспламенение фонтана газа, вся буровая была объята пламенем. Через 10-15 минут образовался кратер, в котором исчезли буровая установка, каротажная машина, цементировочный агрегат и другое оборудование. На ликвидацию фонтана ушло более полугода.

Параллельно с ликвидацией фонтана бригада Григорьева пробурила оценочную скважину, на которой 27 мая 1965 года и был получен газовый фонтан с предварительным дебитом в два миллиона кубометров газа в сутки. Напомним, разработка Губкинского месторождения стала возможной в 1999 году.

А в 1966 году в Тюменской области в экстремальных условиях Крайнего Севера открыли Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение – на тот момент крупнейшее в мире.

(2024)|Фото: архивы ПАО "Газпром"

Бригадир бурильщиков Владимир Полупанов вспоминал: "Очень трудно бурили скважину Р-2 на новом месторождении, не зная о нем почти ничего и не рассчитывая на помощь. Все зависело от нас самих. Всё постигали на ходу: к примеру, пробурить вечную мерзлоту оказалось не так-то просто, с ней столкнулись впервые и преодолели этот барьер. Потом уже научились проходить мерзлые слои, а в первый раз пришлось немало поломать голову".

Полученный при испытаниях мощнейший фонтан с дебитом около 7 млн кубометров газа в сутки снял все вопросы. Первая детальная разведка структуры подтвердила, что открыто уникальное как по площади, так и по своему геологическому строению месторождение углеводородов.

освоение сибирской нефти, СССР, нефтяной фонтан, добыча нефти(2020)|Фото: ТАСС/Марк Редькин

"Сейчас месторождение – третье в мире по величине газовых запасов. В очередной раз восхищаюсь силой духа и непрерывным стремлением к цели людей, покорявших Север и заложивших основу топливно-энергетического комплекса Западной Сибири", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В феврале 1966 года было открыто Каркатеевское месторождение нефти. Скважину бурила бригада Дмитрия Зверева, испытывала бригада Виктора Бондаренко.

Нефть Самотлорского месторождения(2022)|Фото: Накануне.RU

22 августа 1966 года создали главное Тюменское производственное геологическое управление ("Главтюменьгеология"). Для обеспечения квалифицированными кадрами экспедиций и буровых бригад в Сургуте начала работу школа подготовки рабочих кадров, которую прошла значительная часть инженерно-технических сотрудников и рабочих основного производства.

И также в 1966 году по решению Министерства транспортного строительства СССР в Тюмень передислоцировано управление строительства "Абаканстройпуть", которое впоследствии было переименовано в "Тюменьстройпуть". Строительство железной дороги на Север шло в тяжелейших условиях, среди болот, тайги и вечной мерзлоты. Отметим, что сегодня развитие пропускных способностей железнодорожного направления Тобольск – Сургут – Коротчаево является важнейшим инфраструктурным проектом ОАО "РЖД".

Теги: уренгойское месторождение, самотлор, бурение скважин, геологоразведка, моор,


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