Польша и страны Балтии призвали ЕС создать линию обороны на границе с РФ

Польша, Литва, Латвия и Эстония предложили построить 700-километровую линию обороны вдоль границы Евросоюза с Россией и Белоруссией, сообщает агентство Reuters.

В письме глав четырех стран руководству Евросоюза говорится, что такая линия защитит ЕС от "военных угроз" и "других вредных действий" со стороны Москвы.

Как отмечает агентство, стоимость проекта оценивается примерно в 2,5 миллиарда евро.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на идею Польши и Прибалтики. "Главное, чтобы шипами внутрь", — написала она в своем Telegram-канале.