Число экстремистских преступлений среди мигрантов за год выросло на 147% - СКР

За 2023 год в целом число преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства, немного снизилось – до 38 тыс. "Но эти данные не учитывают лиц, недавно получивших гражданство. При этом +32% по особо тяжким преступлениям, совершаемых иностранцами (26% от общих тяжких преступлений), выросли преступления по наркотикам, сексуальному насилию, +147% по экстремизму", - сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском юридическом форуме.