Число экстремистских преступлений среди мигрантов за год выросло на 147% - СКР
За 2023 год в целом число преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства, немного снизилось – до 38 тыс. "Но эти данные не учитывают лиц, недавно получивших гражданство. При этом +32% по особо тяжким преступлениям, совершаемых иностранцами (26% от общих тяжких преступлений), выросли преступления по наркотикам, сексуальному насилию, +147% по экстремизму", - сообщил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском юридическом форуме.
Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов сослался на официальное исследование ФАДН, согласно которому "больше 40% мигрантов не признают наши законы; 26% готовы отстаивать свои традиции с оружием в руках".