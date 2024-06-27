Глава Октябрьского района отчитался в думе Югры о своей работе

Глава Октябрьского района Югры Сергей Заплатин выступил в думе Югры, рассказав о различных сферах жизни возглавляемого им муниципалитета.

В отчете, в частности, говорится, что в районе удалось сохранить положительную динамику социально-экономического развития муниципалитета и обеспечить финансовую стабильность. Заплатин ответил на вопросы парламентариев. Например, Халил Таги-заде спросил об ухудшении экологической ситуации в районе и имеющемся вытеснении коренного населения с территории района.

"Проблем с нефтяными, газовыми компаниями нет", - говорит Заплатин.

Депутаты высоко оценили деятельность главы района. В итоге политики большинством голосов (36 "за" и одним "против") утвердили отчет руководителя.