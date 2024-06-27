Бастрыкин: "Очень хотелось бы узнать, когда хороший закон примет наша Государственная Дура"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин полагает, что "мигрантское лобби" проникло в правительство, в прокуратуру и парламент. Все эти структуры, по его словам, часто только делают вид, что пытаются решить проблему с мигрантами.

"Возбуждаем дела по миграционной теме, прокуратура отменяет возбуждение. Я даю команду повторно возбудить. До трех-четырех раз такое бывает", - пожаловался Бастрыкин, выступая на Петербургском юридическом форуме.

"МВД жалуется, что мало народу. Тогда займите жесткую позицию по ограничению ввоза мигрантов", - сказал глава СКР и добавил: "Нас будут защищать те, кто на СВО, видимо. На этих ребят только надежда".

На министерстве и прокуратуре Бастрыкин не остановился. "Очень хотелось бы узнать, когда хороший закон примет наша Государственная Дура", - иронизирует председатель СКР, давая понять, что не оговорился.

С сенатором Клишасом Бастрыкин сошелся на том, что "лобби есть, в правительстве в том числе". Андрей Клишас зачем-то вставил, что "это то же лобби, которое по электросамокатам".