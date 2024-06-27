Житель Тюменской области осужден за съемки смерти коллеги

Мировой судья судебного участка № 5 Тюменского судебного района Тюменской области признал местного жителя виновным в незаконной съемке гибели коллеги, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мужчина признан виновным по ч.1 ст. 137 УК РФ (Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия).

В январе текущего года мужчина на территории Винзилинского завода керамических стеновых материалов снял на телефон обстоятельства смерти своего коллеги и его изувеченный труп, зажатый между дном приемного бункера и ленточным конвейером. Запись осужденный распространил через мессенджер "Ватсап" неограниченному кругу лиц.

Вину мужчина признал, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке. С учетом смягчающих наказание обстоятельств и отсутствием отягчающих, мировой судья назначил наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.