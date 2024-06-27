Свердловские полицейские за 2024 год установили 17 криминальных эпизодов в сфере ЖКХ

Только за первые полгода 2024-го сыщики УЭБиПК смогли установить 17 криминальных эпизодов в сфере ЖКХ. Об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

По его словам, из следственных подразделений с утвержденными обвинительными заключениями в суды уже направлено четыре уголовных дела. Одно из них связано с директором управляющей компании в Невьянске. Полиция пресекла присвоение средств со специального счета дома, куда жильцы переводили деньги на капремонт. Еще один руководитель, на этот раз из Кушвы, угодил в сети оперуполномоченных по причине своих корыстных побуждений с целью незаконного обогащения путем мошеннической схемы (ч.4 ст. 159 УК РФ).

В ГУ МВД утверждают, что борьба с коррупцией в сфере ЖКХ является приоритетом в работе свердловских полицейских.

"Таких примеров можно приводить множество. Как правило, каждый случай выявленных органами внутренних дел афер вызывает широкий общественный резонанс и большое количество материалов в СМИ. Работа в этом направлении по декриминализации сферы ЖКХ представителями МВД осуществляется в тесном взаимодействии с Росфинмониторингом, прокуратурой, СКР, ФСБ и налоговой службой. Состояние дел в этой отрасли и ход оперативных мероприятий находятся на постоянном контроле регионального полицейского главка", - отметил полковник Горелых.