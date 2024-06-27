Молодежный мозговой штурм - тюменцы генерируют идеи по изданию книги к 80-летию региона

Накануне в мультицентре "Моя территория" в Тюмени молодые люди региона делились идеями по брендированию. Речь шла о том, какие бренды, знаковые места и достижения Тюменской области стоит включить в книгу к 80-летию региона. Праздничное издание планируют выпустить к юбилейной дате — в августе.

Начальник отдела молодежных проектов департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона Юлия Халитова рассказала: "Мы встретились с активными молодыми деятелями, лидерами сообществ, чтобы обсудить те факты, которые готовятся для книги к 80-летию Тюменской области. Как мы понимаем, у нас богатая история, фактов очень много, поэтому большой вопрос, как из всего многообразия выбрать восемьдесят самых важных".

Она подчеркнула, что молодым тюменцам предлагается погрузиться в тему, изучить и предложить свое видение по наполнению юбилейного издания.

К обсуждению предлагается несколько блоков: бренды региона, знаковые локации и достопримечательности, рейтинги и достижения Тюменской области. К ним молодые люди отнесли статус Тюмени как первого русского города Сибири, тюменский ковер, подземное море, завод СИБУР, Затюменский парк, Цветной бульвар и круглую баню в Тюмени, кремль и Базарную площадь в Тобольске, тюменское кино, а также другие места и символы.

Напомним, что ранее прошли консультации по содержанию будущей книги с тюменскими журналистами и краеведами. Следующий шаг - подключение к дискуссии тюменских экскурсоводов.

Отмечается, что издание будет представлено и в онлайн-формате, чтобы ознакомиться с ним могли как можно больше жителей и гостей региона.