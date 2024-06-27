27 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Рособрнадзор готов проводить экзамены для мигрантов

Рособрнадзор готов взять на себя проведение обязательных экзаменов для мигрантов, в том числе по русскому языку.

"После теракта в "Крокусе" с новой силой пошли разговоры об экзаменах по русскому, знанию наших законов и т.д. И что хорошо бы передать эту функцию Рособрнадзору, потому что он хорошо с ЕГЭ справляется, - сказал глава Рособнадзора Анзор Музаев, выступая на Петербургском юридическом форуме. - Во всех 13 вузах, которые имеют право проводить экзамены, в 2023 году при проверках выявлены нарушения. Университеты передали свои функции 400 организациям на аутсорс. Проверить их всех у нас возможности не было. Но и без этого ясно, что уровень коррупции тут зашкаливает".

По словам Музаева, некоторые вузы хотят отказаться от этой функции, например, СПбГУ. "Для вузов сложно проводить объективные экзамены. Они не могут преодолеть лобби, которое не дает ужесточить экзамены, например, ввести видеофиксацию уровня говорения, знания языка. Нас "сватают" в проведение этой процедуры. У нас и силы, и возможности есть. Но одним экзаменом мы всю проблему не решим, хотя какой-то процент отсечем", - полагает чиновник.

Он добавил, что требования для мигрантов по экзамену по русскому языку должны быть такими же, как для выпускников школ.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас добавил к словам Музаева, что у государства "нет цели научить мигрантов русскому языку, не нужно делать экзамен комфортным и легким для них". "Это заградительная норма", - сказал сенатор про экзамены для мигрантов.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отметил в связи с разговором об экзаменах, что здесь нельзя винить самих мигрантов (или, по крайней мере, не только их): "В этих бедах виноваты во многом русские. Кто эти экзамены проводил? Русские преподаватели. В отношении них мы потом дела возбуждаем". Он рассказал, что в процессе расследования дела о теракте в "Крокус сити холле" выяснилось, что в этом центре работало много мигрантов, а получение разрешительных документов "было поставлено на поток". "Там на поток было поставлено получение документов – 16 тыс. руб. целый пакет документов. Был гонец, который приходил к "Крокусу" и предлагал. Кто это приходил и предлагал? Русские! Давайте разбираться с самими собой", - заключил Бастрыкин.  

Теги: рособрнадзор, экзамены, мигранты, следственный комитет


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