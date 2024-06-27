Девочку, пропавшую после крушения поезда в Коми, продолжают искать

Информация об обнаружении 15-летней девочки, пропавшей без вести после крушения поезда в Коми, от властей Воркуты оказалась преждевременной. Ее до сих пор не обнаружили, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, школьницу могло унести течением. В ближайшее время спасатели запросят помощь водолазов.

Ранее на месте крушения поезда обнаружили тела двух мужчин.

Инцидент произошел 26 июня в 18.12 мск на ж/д перегоне Инта-Угольный в Республике Коми. С рельсов сошло девять вагонов. Предварительная причина ЧП — железнодорожную насыпь размыло водой.