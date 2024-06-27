Мигранты хотят тут жить вместо нас – Клишас

В России отсутствует миграционная политика как таковая, считает глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас. "Завозите сколько сможете – к этому сегодня сводится вся миграционная политика", - сказал сенатор, выступая на Петербургском юридическом форуме.

"Отдельными ограничениями вопрос не решается. Суть в том, что никакой миграционной политики как таковой в РФ нет. Есть реагирование на отдельные ситуации. В законе написаны хорошие нормы, но ничего из этого не исполняется. За этим стоят огромные деньги", - считает Клишас.

Он привел в пример ситуацию с продажей в сети алкоголя, которая вообще-то запрещена. "Если вы закажете в интернете алкоголь, то в 100% случаев вам привезут алкоголь мигранты. И 80% товара будет контрафактным. Это исследование, которое проводил Минфин. А между тем, алкоголь в интернете вообще нельзя продавать. Это финансирование экстремизма в том числе – неучтенный огромный поток наличности", - говорит Клишас.

"Мигранты хотят тут жить вместо нас. Люди приходят со своей собственной культурной традицией и не хотят адаптироваться. Мы должны создать условия, которые заставят людей адаптироваться. Они должны жить по нашим законам", - полагает сенатор.