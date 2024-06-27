Уральскому автохаму Новоселову отказали в замене срока на более мягкое наказание

Свердловский областной суд отказал скандально известному уральскому автохаму Игорю Новоселову в замене наказания более мягким. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, в сентябре прошлого года Новоселова признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Березовский городской суд, с учетом уже действующих судимостей, назначил ему 2 года и 2 месяца в колонии общего режима. Также уральцу на 2,5 года запретили деятельность по управлению транспортными средствами.

С 13 октября прошлого года уралец находится в колонии общего режима. В апреле 2024 Новоселов обратился в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Суд в просьбе отказал, после чего адвокат обратился с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд, но и там не нашел поддержки.

"Сегодня Свердловский областной суд рассмотрел материалы дела и оставил постановление Верх-Исетского районного суда без изменений", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Новоселова признали виновным в двух эпизодах похищения человека и отправили его за решетку. Скандальную известность автохам получил в 2013 году благодаря фразе "Ты кому сигналишь, дядя?".