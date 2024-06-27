На СВО отправлено 10 тысяч получивших гражданство мигрантов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о найденной силовиками "фишке", которая позволила увеличить отток мигрантов из России.

"Мы нашли такую "фишку": Лица, получившие гражданство РФ, должны встать на воинский учет. Они не очень спешат. Мы уже отловили более 30 тыс. таких, которые не желают вставать на учет, 10 тыс. из них направлены в зону СВО. Нас спрашивают: зачем? А рыть окопы, укрепления создавать – они пополняют ряды тыловых подразделений!", - заявил Бастрыкин на сессии Петербургского юридического форума, посвященной миграционной политике.

Бастрыкин сообщил со ссылкой на данные СКР, что за четыре месяца 2024 года в Москву завезли 1,2 млн мигрантов, в Подмосковье – 880 тыс., в Санкт-Петербург – 860 тыс. "Наши министры говорят, что наша экономика без мигрантов рухнет, погибнет. Один только мне точную цифру назвал – нужны 400 тыс. Я очень уважаю Собянина, мы друзья. Но на ПМЭФ он сказал: 95% мигрантов – хорошие ребята. Я все понимаю, но разве 1,2 млн мигрантов нужны Москве?" – спрашивает Бастрыкин.

"Я считаю, что виноват наш бизнес. Что ему нужно? Дешевая рабочая сила для получения прибыли. Вот в чем корень зла. Бизнесу надо подумать не только о прибыли, но и о безопасности нашего государства", - добавил глава СКР.

Он предложил ориентироваться в решении проблем на советский опыт и опыт Белоруссии.

"Есть опыт, который можно использовать сегодня. В 70-80-е годы Ленинград так решал проблему. Руководство города, жители которого тоже не очень хотели работать на заводах, привозило жителей близлежащих территорий – Ленобласти, Карелии и т.д. Не просто привозили, а создавали тут училища, им предоставляли общежития. Потом при предприятиях создавали технические вузы. Создавалась внутренняя миграция. Почему сейчас этого не делают?" – спросил Бастрыкин.

"Батька в Белоруссии не запрещает завод мигрантов, но там четко регламентируют этот процесс. Бизнесмен должен доказать миграционной службе, что в Белоруссии таких специалистов нет. Обосновать количество завозимых мигрантов. Все расходы несет сам предприниматель. Ни жены, ни детей, контракт закончился – все на выход", - добавил глава СКР.

Он сообщил, что 77 уголовных дел комитет в прошлом году возбудил против сотрудников миграционных управлений МВД России.